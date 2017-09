Il Parma affonda a Perugia: i grifoni vincono 3-0 con Han e Buonaiuto

Il Perugia domina il campo e affonda il Parma con tre gol: Han al 17' e, nella ripresa, doppietta di Cristian Buonaiuto. E' lui l'uomo-partita, uno dei migliori in campo allo stadio Renato Curi.

Il parmigiano Alberto Cerri, ora in forza al Perugia, oggi non ha giocato: non era disponibile. Fra i crociati ha debuttato Ceravolo.

Fin dai primi minuti il Perugia appare più brioso, attacca molto e il Parma sembra soffrire. E le difficoltà non diminuiscono nel corso della partita. I crociati cercano il gol: azioni di Baraye, Siligardi e Ceravolo, che entra nell'ultimo quarto d'ora della partita. Ma alla fine il Parma non "morde" e la partita finisce 3-0 per i padroni di casa.

Un ko meritato, dice Paolo Grossi nel suo video-commento.

In classifica, il Perugia è in testa (con il Frosinone) con 10 punti, mentre il Parma è nono, con 6 punti.

Ora è già tempo di pensare alla prossima partita, perché i crociati torneranno in campo fra tre giorni. Martedì 19 settembre, infatti, alle 20,30 si giocherà Parma-Empoli allo stadio Tardini.





La cronaca della partita

Secondo tempo

47' La partita finisce dopo due minuti di recupero: Perugia-Parma 3-0

44' Ceravolo tenta il gol ma il pallone arriva alto

39' A pochi minuti dalla fine, il Parma cerca il gol ma la squadra appare più stanca

26' Esce Siligardi, entra Ceravolo: il giocatore debutta in campo con la maglia del Parma

22' Un'altra azione di Buonaiuto porta il Perugia in gol: i grifoni conducono per 3-0

18' Il Parma reagisce al pressing del Perugia. Azione di Siligardi sulla destra, tiro per Di Gaudio, davanti alla porta: i crociati sfiorano il gol ma il portiere del Perugia para il tiro

10' Colpo di testa di Baraye ma nemmeno questa volta il Parma riesce a segnare

6' Il Perugia raddoppia con un'azione di Buonaiuto

2' Corsa di Buonaiuto verso la porta difesa da Frattali. Tiro, fuori. Calcio d'angolo per i grifoni ma Frattali allontana il pallone

1' Tiro di Barillà ma la palla vola alta sopra la porta. Un giocatore del Perugia a terra

Primo tempo

47' Dopo due minuti di recupero, finisce il primo tempo: squadre negli spogliatoi

41' Baraye tenta un'azione offensiva. Contatto di Gagliolo con Han, che resta a terra dolorante

Al 32' nuova azione offensiva del Perugia con Bandinelli: il pallone finisce sul fondo ma i padroni di casa sfiorano il raddoppio

31' Esce per infortunio in barella uno degli ex, Matteo Brighi. Entra Bianco

26' Il Parma sfiora il pareggio. Dezi tira, colpo di testa di Gagliolo davanti alla porta ma il pallone vola troppo alto

21' Il Perugia attacca ancora con Di Carmine

20' Han è di nuovo pericoloso ma questa volta la palla finisce fuori

17' Gol di Han: il Perugia è avanti per 1-0

10' Occasione per Di Carmine: incursione nella metà campo del Parma per il giocatore del Perugia, che prova il destro dal limite. Tiro potente, la palla sfiora la porta del Parma ma finisce sul fondo. C'era Han libero ma il numero 10 del Perugia lo ha ignorato.

5' Azione di Baraye ma c'è un salvataggio di Volta

3' Fallo di Volta su Calaiò e Ghersini è inflessibile: cartellino giallo per Volta

1' Subito iniziativa del Perugia. Cerri oggi non gioca.

Ore 15: squadre in campo, un minuto di silenzio per ricordare le vittime dell'alluvione di Livorno, nell'ambito della campagna "aiutiamoLI".



Le formazioni