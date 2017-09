Giallo e verde insieme: "A Milano semafori 'fuorilegge' da 24 anni"

La luce gialla di un semaforo accesa assieme alla luce verde? Fino a poco più di vent'anni fa questa era la normalità, ma nel 1993 venne introdotta una modifica delle segnalazioni semaforiche: da allora, sulle strade di tutt'Italia, quando si accende la luce gialla si deve spegnere la luce verde. Il bello, però, è che questa foto è stata scattata recentemente a Milano, metropoli che spesso si dà arie di «capitale dell'efficienza». La foto è stata scattata da un parmigiano «in trasferta», che ha ritenuto di segnalare il fatto alla Gazzetta con questo commento: «Non credevo ai miei occhi, e dopo poche centinaia di metri ho visto un altro impianto semaforico funzionare allo stesso modo. Ma il Codice della Strada non è uguale in tutt’Italia?».

Per approfondire la questione ci siamo affidati a Google, uno dei motori di ricerca di Internet. Ebbene, inserendo nella ricerca le parole «semafori fuorilegge Milano» salta fuori una realtà alquanto strana e, ovviamente, inaspettata. Nell’ottobre 2013 è stata pubblicata in diversi quotidiani milanesi on line la notizia secondo cui, su circa 720 impianti semaforici che si trovano a Milano, più o meno un centinaio prevedevano ancora la contemporaneità del verde-giallo. Questa realtà – parliamo sempre dell’ottobre di quattro anni fa – era a conoscenza degli assessorati milanesi al traffico e alla mobilità. Veniva inoltre aggiunto che l’adeguamento dei semafori ancora irregolari era inserito in una apposita voce del bilancio comunale. Evidentemente, però, l’aggiornamento dei semafori non è ancora terminato.



Amarcord: era l’agosto del 1993...

Per illustrare la novità che stava interessando i semafori, sulla Gazzetta di Parma del 14 agosto 1993 è apparso l’articolo «Adesso il giallo divorzia dal verde». Di seguito le prime frasi. “Il «giallo» è rimasto solo: dai semafori della nostra città sta scomparendo l’abbinamento «verde-giallo» per far posto al giallo che si accende da solo, come stabilito dal nuovo Codice della strada entrato in vigore il 1° gennaio scorso. Entro la fine dell’anno tutti i semafori italiani dovranno essere modificati in modo che il giallo non si accenda più assieme al verde. A Parma la mini rivoluzione dei semafori è partita dall’impianto semaforico all’incrocio tra via Zarotto e via Casa Bianca, in funzione da poche settimane.”