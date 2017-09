Modella per gioco: ecco le 40 ragazze selezionate dalla giuria

Si è svolto sotto i Portici del Grano il casting di "Modella per gioco". In questa gallery, ecco le 40 ragazze selezionate, oltre alla foto di gruppo con tutte le giovani iscritte al casting assieme alla giuria.

Le modelle saranno abbinate, nei prossimi giorni, ai 20 negozi aderenti e il 30 settembre avranno la possibilità di vivere un vero e proprio giorno da fotomodella.

Le fotografie saranno pubblicate dal 2 al 4 ottobre su www.gazzettadiparma.it, dove si potrà scegliere e votare la propria preferita. La vincitrice, che sarà proclamata nei giorni successivi, riceverà un buono da 500 euro che potrà spendere in uno (o più) dei negozi aderenti.