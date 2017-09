Via Venezia, auto contro bici: un 65enne ferito

Un ciclista travolto alla rotatoria tra via Venezia e via Cuneo. E' successo poco prima delle 10: una Panda condotta da parmigiano 77enne ha urtato una bici con in sella un 65enne albanese, trasportato al Pronto soccorso con ferite di media gravità.

Sempre in mattinata è da segnalare uno scontro in via Traversetolo, sulla rampa d'accesso alla tangenziale in direzione Campus. Un Suzuki Jimny e una Fiesta, condotte rispettivamente da una 46enne e una 47enne, affiancate, si sono urtate e il Suzuki è finito fuori strada. La 46enne, un 49enne e un bimbo di 9 anni che erano a bordo del Suzuki sono stati accompagnati al Pronto soccorso e già dimessi. La 47enne ha invece riportato ferite lievi.