L'auto con cui sono arrivati, l'avvicinamento all'abitazione, il tentativo di entrare. E' la foto-cronaca di un furto fortunatamente mancato quella pubblicata sui social network dal sindaco di Sorbolo. Le immagini sono quelle registrate dalla telecamera di sorveglianza di una villetta in paese. Erano circa le 20 di ieri. "L'auto inconfondibile - scrive il primo cittadino - è una Mini Cooper bianca con la cappotta nera. Mi raccomando: chiunque avesse qualche indizio in merito (prendete la targa di questa vettura), non esiti a contattare i carabinieri e sopratutto aguzzate lo sguardo e segnalate".

