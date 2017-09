Torna "Tale e quale show", Conti: "Sono rilassato e mi diverto"

Dopo tre edizioni di Sanremo, con numeri record difficilmente ripetibili, Carlo Conti torna dal 22 settembre in prima serata su Rai1 in prima serata per 11 puntate con un suo festival cui è particolarmente affezionato, che non solo conduce ma di cui è anche autore, Tale e Quale Show, ma sul palco dell’Ariston non tornerà. «E terminata una fase fortunata della mia vita, era giusto dare il cambio».

«E' il primo anno che alla presentazione di Tale e quale show sono rilassato perché non ho la pressione di Sanremo. Sono stati tre anni di grazia, ma era giusto fermarsi», ha detto Conti.

In questo varietà, giunto invece alla settima edizione, il conduttore toscano dice di divertirsi molto. «Il programma è forte anche perché non cambia mai. Addirittura, forse, manderemo in onda qualche puntata vecchia», dice con una punta di sarcasmo. Poi ringrazia i componenti della giuria, definendo Loretta Goggi "regina", Enrico Montesano e si dice felice del ritorno di Christian De Sica.

Un cast forte, tra cui spiccano big come Marco Carta (vincitore di un’edizione di Sanremo), Annalisa Minetti (sul podio sia di Sanremo giovani che tra i Campioni nel '98) Donatella Rettore, Platinette e Claudio Lippi (che passa da giurato a concorrente), ma anche nomi come il tenore Piero Mazzocchetti.

Fra i concorrenti in gara anche il conduttore di Temptation Island Filippo Bisciglia ("avevo voglia di mettermi in gioco, sono felice di misurarmi con altre esperienze"), Alessia Macari (la formosa e simpatica vincitrice della prima edizione del Grande Fratello Vip), l’attrice Edy Angelillo, Federico Angelucci (vincitore di Amici 6), Benedetta Mazza, la showgirl Valeria Altobelli.