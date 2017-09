"Colpo" del Parma: Di Cesare firma la vittoria per 1-0 sul Venezia

Il Parma cercava il riscatto dopo tre sconfitte e l'ha trovato: con un gol di Di Cesare, i crociati battono il Venezia 1-0 in trasferta. Si tratta di una vittoria preziosa per i crociati, con Lucarelli fra i migliori in campo oggi. Per i padroni di casa è la prima sconfitta stagionale.



Secondo tempo

49' Fischio finale: Venezia-Parma finisce 0-1



48' Scavone ammonito

47' Il Venezia tenta un assalto finale

45' Esce Scozzarella, entra Barillà. L'arbitro concede 4 minuti di recupero

37' Fabiano entra al posto di Zampano e subito è ammonito per un intervento scomposto su Scozzarella a centrocampo

32' Il Venezia cerca di attaccare ma il Parma resiste. Lucarelli sta facendo un'ottima partita

26' Contatto sospetto tra Frattali e Moreo nell'area del Parma. Balice lascia proseguire e ammonisce Domizzi per proteste

17' Il Venezia cerca di reagire ma non riesce a finalizzare gli attacchi

9' Gol di Di Cesare: crociati in vantaggio

4' Ammonito Calaiò

2' Marsura fa un'altra azione personale: Frattali para il tiro



1' Il Venezia riprende la partita attaccando

Primo tempo

45' Ammonizione: fallo da dietro di Domizzi su Calaiò, ma il giallo è per Zampano per proteste

39' Un'altra azione di Marsura: il Venezia è a un passo dal vantaggio. Aggancio di Marsura, Lucarelli superato in area e sinistro dal cuore dell'area deviato in angolo

33' Parma stabilmente nella metà campo avversaria anche con i difensori, ma i crociati non riescono ad andare in rete



28' Incursione di Marsura davanti alla porta del Parma

24' I padroni di casa attaccano ancora ma la palla va fuori. Il Parma tiene testa agli avversari

19' Il Venezia ci prova con un calcio d'angolo ma Frattali ferma il pallone

15' Calaiò si fa pericoloso davanti alla porta del Venezia ma è fuorigioco

7' Gioco abbastanza equilibrato: il Venezia spinge ma il Parma tiene testa agli avversari



2' Il Venezia attacca: Moreo entra in area e tira ma la palla va fuori. Ancora nessun pericolo per la porta di Frattali



La formazione

