Il Liceo Artistico Paolo Toschi trasforma una grande struttura in una creazione unica ed originale dedicata a Verdi Off, vestendone le pareti tridimensionali con i colori accesi dei soggetti ispirati al Maestro. L’opera, realizzata sotto gli occhi dei passanti è stata progettata con la collaborazione di Davide Forleo, autore delle originali illustrazioni di Verdi Off, sotto la guida dei professori Marco Bennicelli e Danilo Cossano sul Piazzale della Pilotta.