Giallo a Guardasone. Un vero e proprio arsenale è stato rinvenuto dai carabinieri della stazione di Borgotaro. I militari hanno trovato le armi (tra cui un kalashnikov, un winchester, un mitra tipo sten e una mitragliatrice) in un dirupo vicino al torrente Enza. Reperti abbandonati da un collezionista oppure oggetti "ingombranti" per qualcuno che ha voluto così disfarsene? Le indagini sono in corso, così come i rilievi sulle armi (periodo, funzionalità, matricole) da parte dei Ris.