Rifiuti abbandonati in via Pelacani, a pochi passi dal Petitot e dalle mura della Cittadella. Qualcuno ha pensato di lasciare per strada un frigorifero e due materassi, di cui uno mezzo squarciato, nel punto in cui sono posizionati due contenitori per la raccolta di abiti usati.

Vuoi inviarci foto e video? Scarica l'app Gazzareporter!