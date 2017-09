Il "Mercante" porta... ArtParma Fair

Dopo il successo dell’edizione primaverile, torna ArtParma Fair, la fiera dedicata all’Arte Moderna e Contemporanea, che si svolgerà il 30 settembre e 1° ottobre e nei giorni 6, 7 e 8 ottobre alle Fiere di Parma (Padiglione 7), in concomitanza con Mercanteinfiera. E' la 7ª edizione della rassegna, con oltre 80 espositori e 5mila metri quadrati di superficie.

La manifestazione rappresenta un importante palcoscenico sia per firme di prestigio che per quelle emergenti. "Molto più dunque di una mostra-mercato di gallerie - dice un comunicato - ma una ragionata e approfondita vetrina di tutte le correnti artistiche più influenti o emergenti – dall’Astrattismo alla Metafisica, passando dalla Pop Art all’Arte Concettuale, sino all’Arte Analitica, solo per citarne alcune, con un focus speciale posto proprio sulle ultime tendenze e sugli artisti che meglio le rappresentano. Il tutto senza mai perdere di vista e dimenticare l’importanza dell’Arte in senso tradizionale".

Con il mercato che nelle aste è tornato a crescere, registrando una crescita del 5,3 % del fatturato nelle vendite di opere nei primi sei mesi dell’anno, ArtParma Fair rappresenta un importante appuntamento per i collezionisti da tutta Italia e non solo.

La manifestazione - continua il comunicato - presenterà un’accurata scelta dei lavori di artisti importanti del 900 come Carla Accardi, Mario Sironi, Mattia Moreni, Giacomo Balla, Renato Guttuso, Tano Festa, Franco Rognoni e Trento Longaretti, scomparso recentemente. Ancora: Pino Pinelli, Paolo Cotani, il francese Victor Vasarely, fino ai più contemporanei Gioni David Parra e Achille Perilli.

La kermesse parmense è un appuntamento da non perdere anche per chi vuole intercettare e scommettere sulle nuove tendenze: c’è molta attesa quindi per la bolognese Francesca Pasquali, artista contemporanea classe 1980, che si caratterizza per aver saputo creare nuove forme di comunicazione con il pubblico, che da osservatore diventa protagonista attraverso un’esperienza multisensoriale. Influenzata dalle tematiche dell’arte povera, la poetica di Francesca Pasquali parte dall’osservazione microscopica dei tessuti negli organismi viventi e ne riproduce l’essenza utilizzando materiali plastici. Non mancherà inoltre l’italoamericano Michael Gambino, che regala ai suoi spettatori un linguaggio basato sulla farfalla come metafora della storia dell’uomo.

Alla scoperta di nuovi talenti è dedicata la sezione Contemporary Art Talent Show, il progetto di Arte Under 5000 Accessibile di Nord Est Fair, riservato a gallerie, associazioni, artisti indipendenti e collettivi che presentino opere dal costo inferiore ai 5000 Euro. Contemporary Art Talent Show è un'allettante opportunità per tutti gli emergenti che ambiscono a entrare e affermarsi nel mercato dell'arte, godendo del feedback mediatico che solo le grandi fiere assicurano.

La rassegna diventa più internazionale, quest'anno: oltre alla consueta partecipazione di un gruppo di gallerie turche, quest’anno i visitatori potranno assistere al debutto di una prestigiosa galleria iraniana, una cubana e una svizzera.