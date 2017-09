Esperimenti e concerti nel cuore della montagna del Ciclope a Predappio

Andrea Violi

Gli esperimenti utili agli aerei si fanno sottoterra. Ci sono alte e lunghe gallerie scavate in una montagna. Dentro, c’è un laboratorio con un tubo speciale, lungo più di cento metri, che serve per raccogliere dati sul comportamento dell’aria e sulle turbolenze. Succede dove meno te l’aspetti: a Predappio. Il centro dell’Appennino forlivese è famoso solo per una cosa: lì è nato Benito Mussolini, ora sepolto nella cripta di famiglia nel cimitero monumentale vicino alla pieve. Ma ora Predappio è anche il paese… del Ciclope, che sarà protagonista della “Notte dei ricercatori” il 29 settembre.

Negli anni ‘20 il fascismo trasformò il borgo di Dovia (poche case attorno a un bivio, due vie appunto) nella nuova Predappio. Negli anni Trenta arrivò anche la fabbrica di aerei Caproni. La chiusura dell’azienda ha lasciato in eredità al paese alcune gallerie, alte e larghe con pareti in cemento, scavate nel cuore di un monte. Dopo decenni di chiusura, nel 2015 l’Università di Bologna vi ha installato il progetto Ciclope (Centre for International Cooperation in Long Pipe Experiments). Nella “galleria del vento” e nei laboratori del Ciclope si raccolgono dati che serviranno per studiare le turbolenze. Le applicazioni pratiche? Nell’industria degli aerei e nella gestione dei fluidi, che siano oleodotti o acquedotti. In pratica, studiare in quali modi l’aria si comporta a contatto con le superfici aiuterà a risparmiare carburante nei trasporti aerei ed elettricità nel funzionamento degli impianti che muovono fluidi.



Per raggiungere il Ciclope si percorre una strada fuori Predappio, partendo dalla piazza principale. C’è un cancello, che racchiude un parcheggio con alcuni vecchi edifici. Tutto abbastanza anonimo, se non fosse per i cartelli con i loghi e gli estremi del progetto. Un corridoio scende verso il cuore della montagna: è lì, in una delle gallerie ex Caproni, che è stato installato l'impianto. In vista della Notte dei ricercatori, un gruppo di giornalisti dell’associazione Arga è stato accompagnato in visita alla galleria del vento da Gabriele Bellani, ingegnere 36enne, ricercatore che opera nel Ciclope ed ex insegnante all’Università di Berkley, in California. Il progetto è coordinato da Alessandro Talamelli, docente di Fluidodinamica a Bologna e cittadino onorario di Predappio (in "rappresentanza" dell'Università).

L’impianto si presenta come un grosso tubo in fibra di carbonio, lungo 111 metri. Per dirla in modo semplificato, l’aria viene “spinta” da un capo all’altro; da un profilo omogeneo, entra in contatto con la superficie e si sviluppano dei vortici. I primi 60 metri servono per raggiungere un punto di equilibrio, dopodiché si cominciano a notare (e misurare) dei risultati, con speciali sensori lungo il “percorso” e sull’estremità finale ha una serie di sensori. Le fluttuazioni dell’aria sono apparentemente casuali: gli esperti cercano di sviluppare modelli matematici che aiutino a prevedere come cambiano le fluttuazioni. Gli studi fatti a Predappio potranno rendere più precisi i calcoli sulle dinamiche dell'aria. Gli esperimenti non riguardano invece le turbolenze meteorologiche e la sicurezza del trasporto aereo.

