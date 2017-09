Via Brambilla, se i rifiuti abbandonati "scalzano" i pedoni

Racconta di aver inviato tante segnalazioni, Fabrizio. Sempre corredate di foto emblematiche e sempre alla mail del sindaco, oltre che a quella della Gazzetta.

Siamo in via Brambilla, in particolare nei pressi del civico 10. "E quella che viviamo quotidianamente noi residenti è una situazione degradante. Certo, forse si riterranno inconvenienti o petulanti le mie ed altre segnalazioni, ma penso che si dovrebbe iniziare a dare un segnale concreto della volontà di arginare il problema dell' abbandono di rifiuti ingombranti e di ogni genere, depositati in prossimità dei cassonetti del verde-vestiti-vetro ( e, ironicamente mi viene da aggiungere di installare anche il cassonetto della "vergogna" così coroneremmo il mistero delle quattro "V"). L'aggiornamento di oggi è quello che si vede in foto. Mentre la scattavo è arrivato un signore su una carrozzina e non riusciva a passare sul marciapiedi. Davvero dobbiamo continuare a sopportare tutto questo?".