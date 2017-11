"Corriamo per l'Etiopia": ecco chi c'era in piazza Duomo

Si è svolta questa mattina “Corriamo con l'Etiopia”, la prima corsa solidale organizzata da Parma per gli Altri con il patrocinio del Comune, con partenza in piazza Duomo.

Tutti gli anni, a novembre, si svolge ad Addis Abeba la Great Ethiopian Run, la più importante manifestazione sportiva etiope. Per ricordare il legame che da più di 24 anni lega la nostra città all’Etiopia, Parma per gli Altri ONG ha organizzato quest’anno l’iniziativa “Corriamo con l’Etiopia” per oggi, in concomitanza con l’evento etiope.

Una manifestazione non competitiva, aperta a tutte le famiglie, a cui viene offerta l’occasione di una mattinata di sport, solidarietà e incontro fra culture.

Al termine del percorso, la cerimonia del caffè etiope.