La realtà da un'altra prospettiva: continua la mostra di foto dal drone di Radici

Prosegue la rassegna di mostre alla biblioteca di Lesignano, curate dai cittadini stessi in veste di artisti ed espositori: fino alla prima metà di dicembre, i frequentatori delle biblioteca comunale “Daniela Mazza” di Lesignano potranno affacciarsi su Lesignano e sulla Val Parma da letteralmente ogni angolazione, che sia a livello delle strade delle diverse frazioni o a decine di metri di altezza, grazie agli “occhi” elettronici del web designer e videomaker di professione Luca Radici.

“Cielo e terra” è il titolo scelto dall’autore per questa mostra dedicata a Lesignano e al suo territorio. Radici espone fotografie scattate da droni di ultima generazione, capaci di catturare il fascino della Val Parma al tramonto, o di scendere a catturare dettagli naturalistici e volti delle persone del paese.



Milanese d’origine, Luca Radici è arrivato a 21 anni a Lesignano, dove si è sposato: dopo una formazione da programmatore informatico e una carriera da grafico e web designer, dal 2009 si è specializzato nell’utilizzo di droni professionali, conseguendo il il brevetto da pilota “Enac”. L’interesse per la fotografia, iniziata come hobby d’accompagnamento all’attività professionale, si è trasformata in breve in una vera passione, tanto per la fotografia di dettagli naturali, di tramonti e panorami della Val Parma, di cui Luca è innamorato, quanto per la “street photography” tra i borghi e le diverse realtà del paese. Ad oggi, il corredo Olympus con ottiche Pro micro 4/3 e il mini drone DJI Spark, Phantom 4 Pro e Inspire 2 con doppio operatore non si staccano mai da Luca Radici. "Tutto questo è stato possibile solo grazie al supporto di mia moglie Sabrina e della famiglia Silva", dice Radici.

La mostra “Cielo e terra” continua nella biblioteca comunale di Lesignano, dove dal 16 dicembre saranno esposti gli scatti della giovane fotografa professionista lesignanese Lorena Bigi.

