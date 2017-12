Il Parma batte la Pro Vercelli con tre gol nella ripresa e torna momentaneamente in testa alla classifica.

Primo tempo con tante occasioni ma niente gol per il Parma. Il Pro Vercelli segna ma l'arbitro annulla per fuorigioco. Nella ripresa la situazione si sblocca: Konatè mette giù Baraye e viene espulso; piemontesi in dieci. Dal calcio di punizione nasce il primo gol del Parma, segnato da Insigne. Due minuti dopo gol di Scavone e sullo scoccare della fine della partita terza rete di Corapi. Alle 18 hanno giocato Palermo e Venezia, match finito a reti inviolate. Il Palermo raggiunge Parma e Bari (che gioca domani) in testa.

Avellino-Carpi (domani, alle 15)

Brescia-Salernitana 2-0

Cremonese-Spezia 1-0

Entella-Bari (domani, alle 17,30)

Foggia-Cittadella 1-3

Frosinone-Cesena 3-3

Novara-Empoli 1-1

Palermo-Venezia 0-0

Parma-Pro Vercelli 3-0

Perugia-Ascoli (lunedì 4/12, alle 20,30)

La classifica

Bari 29

Parma 29

Palermo 29

Cittadella 27

Frosinone 27

Cremonese 26

Empoli 26

Venezia 26

Carpi 23

Salernitana 22

Novara 22

Brescia 21

Pescara 21

Spezia 20

Perugia 19

Avellino 19

Foggia 18

Cesena 18

Entella 17

Ternana 17

Pro Vercelli 17

Ascoli 14

- Ascoli, Avellino, Bari, Carpi, Entella, Perugia, una partita in meno. (ANSA).

VIDEO

Insigne il migliore in campo oggi: il commento di Paolo Grossi

I risultati dei tutte le partite

La classifica della serie B

Secondo tempo

45' Triplice fischio finale: il Parma torna in testa alla classifica

44' Gran tiro di Corapi su assist di Frediani: Parma in vantaggio 3-0 a partita quasi finita

37' Si è fatto vedere in avanti la Pro Vercelli con Vives ma un bell'intervento di Gagliolo interrompe l'azione

31' Bella giocata di Baraye che però non trova lo spunto decisivo: si salva in corner la difesa della Pro Vercelli

18' Tentativo di Morra: la Pro Vercelli va vicina al gol

14' I crociati sfiorano il terzo gol

12' Gol di Scavone (tra l'altro, ex della Pro Vercelli)

10' Dal calcio di punizione nasce il gol di Insigne: Parma in vantaggio 1-0 sulla Pro Vercelli

7' Konatè mette giù Baraye. L'arbitro espelle Konatè, Pro Vercelli in 10

1' Il Parma cerca di sbloccare il risultato

Primo tempo

45' La Pro Vercelli continua a fare pressing. Un minuto di recupero

42' Gol della Pro Vercelli ma è annullato per fuorigioco

40' Azione interrotta nell'area dei piemontesi, i crociati reclamano

36' Lancio dall'angolo a sinistra, Scavone si butta ma viene fermato sulla linea di porta

31' Forte tiro di Morra: Pro Vercelli pericolosa davanti alla porta di Frattali

27' Grande azione di Di Gaudio e Baraye, che si gira su Bergamelli, ma anche stavolta la palla finisce fuori

26' Di Gaudio lanciato verso la porta della Pro Vercelli

24' Insigne ci riprova: niente gol ma ancora una bella occasione per i crociati

23' Di Gaudio ha una grande occasione da gol ma la difesa ospite devia il pallone

22' Azione dei piemontesi ma i crociati "salvano" la situazione

19' Castiglia manda a terra Di Gaudio: cartellino giallo per il giocatore della Pro Vercelli

14' Bifulco a terra, calcio di punizione per la Pro Vercelli: Konatè prova il colpo di testa, palla fuori

10' Roberto Insigne sfiora il gol del vantaggio

9' Anche Baraye all'attacco ma commette fallo. Punizione per la Pro Vercelli

7' Due azioni "pericolose" di Insigne in pochi secondi

4' Di Gaudio davanti alla porta dei piemontesi ma è in fuorigioco

2' Insigne cerca di l'occasione, fra gli ospiti si vede subito Ghiglione

1' Inizia Parma-Pro Vercelli. Pro Vercelli in tenuta gialla, Parma con la divisa crociata

Tutte le notizie sul Parma calcio