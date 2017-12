Tanti messaggi sui social per Nadia Toffa. Nicola Savino: "Forza, ti aspetto"

«Forza collega mia bella ti aspetto». E' il messaggio che Nicola Savino ha inviato via Twitter alla collega Nadia Toffa, colpita da malore oggi e ricoverata in terapia intensiva a Trieste, con la quale condivide la conduzione della domenica de Le Iene, su Italia 1, insieme a Giulio Golia.

IL MARO' LA TORRE: "IN BOCCA AL LUPO, SO COSA SIGNIFICA". «Un grande e sincero in bocca al lupo, avendo io stesso provato ciò che significa. FORZA NADIA». E' il messaggio che pubblica su Facebook il fuciliere della marina militare, Massimiliano Latorre, che ad agosto del 2014 fu colpito da un ictus in India dov'era trattenuto con il commilitone Salvatore Girone. Latorre, che al post aggiunge il simbolo di alcuni fiori, rivolge così il suo pensiero alla Iena Nadia Toffa, ricoverata per una patologia cerebrale.

TANTI MESSAGGI DEL PUBBLICO. Sui social network sono comunque tanti i messaggi di apprensione per Nadia Toffa. Tanti le scrivono parole di incoraggiamento.

"Tieni duro piccola iena, questa Italia ha bisogno delle tue inchieste coraggiose e della tua energia! Chi ama l’informazione libera oggi fa il tifo per te! Forza #NadiaToffa", scrive Giorgio su Twitter. "Tieni duro ragazza, resta legata a questo mondo che ha bisogno ancora del tuo coraggio", dice Michele.

Ci sono anche polemiche verso alcuni utenti del web che hanno scritto parole ironiche fuori luogo o addirittura offese. "Voi che tifate per la morte di #NadiaToffa (vi leggo su Twitter e sulle pagine Facebook che state aprendo e che faremo chiudere) vi meritate l'oblio. Siete lo schifo", scrive ad esempio Fran Altomare. "Io vi auguro di non trovare mai qualcuno che sia capace di tanta crudeltà nei vostri confronti come alcuni di voi nei confronti di #NadiaToffa", aggiunge Thunder.

Lo stesso accade su Facebook. "Forza forza non mollare", "Coraggio Nadia siamo con te", "Mi spiace spero si riprenda presto è brava e simpatica..." si legge tra l'altro sulla pagina Facebook della Gazzetta di Parma. Ma altrove sono comparsi di nuovo commenti che hanno suscitato polemica.