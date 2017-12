"Tutti pazzi" per i longobardi: grande affluenza di pubblico al Castello Visconteo

La mostra sui Longobardi a Pavia chiude con il botto. Nell'ultimo weekend di apertura a Pavia, infatti, c'è un grande afflusso di pubblico: le prenotazioni online e via call center sono bloccate - come avvisa il sito ufficiale Mostralongobardi.it - mentre chi comprerà il biglietto in loco potrà affrontare fino a tre ore di coda.

I Longobardi resteranno a Pavia ancora per poche ore. Poi se ne andranno al Museo archeologico nazionale (Mann) di Napoli. La mostra "Longobardi. Un popolo che cambia la storia" infatti è aperta al Castello Visconteo di Pavia fino a domenica 3 dicembre, con orario di chiusura prorogato alle 22. Dal 21 dicembre al 25 marzo 2018 si sposterà a Napoli e ad aprile in Russia, a San Pietroburgo.

Scolaresche, famiglie e appassionati di tutte le età hanno visitato la mostra a Pavia. Buono l'allestimento: anche chi fosse un po' a digiuno di Storia può imparare (o ricordare) tanti aspetti della politica e della vita quotidiana di questo popolo barbarico che conquistò gran parte dell'Italia. E quando i Franchi assorbirono i domini longobardi nel centro-nord, il Ducato di Benevento restò indipendente ancora per tre secoli.

Diversi video riassumono la storia dei longobardi e spiegano per quale motivo avessero diverse capitali, da Pavia a Benevento, fino a Salerno. Molti sono gli oggetti esposti, ritrovati in tutta Italia, da Cividale del Friuli a Campobasso: spade, croci d'oro, fibbie di cinture, pettini, catenelle e orecchini, vasellame... Fra le curiosità, ecco una ricostruzione di alcuni scheletri: un cavallo e due cani sepolti insieme. Si scopre così che i cavalieri potevano essere sepolti assieme ai loro animali, a volte senza la testa.

Spiccano poi le epigrafi, i capitelli e il marmo scolpito, con simboli religiosi. Fra questi il pavone, che nel Medioevo rappresentava la salvezza del Paradiso. Ogni aspetto della vita e della storia del popolo longobardo è illustrato da approfondite spiegazioni sui pannelli.

Per poter (ri)scoprire i longobardi al castello di Pavia bisogna aspettare, specialmente in queste ultime ore di apertura. Ma se siete appassionati del genere, ne vale la pena.