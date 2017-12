Cibo e sostenibilità: un premio ai media. Ecco i 6 vincitori del Food Sustainability Media Award

Sono la canadese Gloria Dickie, il ghanese Justice Baidoo e il reporter americano del New York Times Magazine George Steinmetz i vincitori della sezione “Lavori editi”, rispettivamente categoria testo, video e fotografia, i vincitori della prima edizione del Food Sustainability Media Award a cui andrà un premio pari a 10mila ciascuno.

Per la sezione “lavori inediti”, invece, sono l’indiana Uzmi Athar, il videomaker keniano Musdalafa Lyaga e l’italiana Silvia Landi i vincitori che vedranno pubblicati sui siti della Thomson Reuters Foundation e della Fondazione BCFN i propri lavori e avranno la possibilità di partecipare ad un corso di media training sulla sostenibilità della produzione di cibo, organizzato dallaThomson Reuters Foundation. Gli articoli inediti selezionati verranno inoltre distribuiti attraverso l’agenzia di stampa di Reuters che conta circa un miliardo di lettori. I 6 vincitori hanno avuto la meglio tra le 500 proposte provenienti da 72 paesi del mondo, suddivise per articoli (oltre 330), foto (80), video (oltre 80), candidate per il primo Food Sustainability Media Award, premio giornalistico realizzato dal Barilla Center for Food & Nutrition (BCFN) con la Thomson Reuters Foundation e dedicato alle storie che meglio hanno descritto i paradossi del sistema alimentare.