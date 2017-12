I 10 video più visti su YouTube: vincono Despacito e Occidentali's Karma 

Il tormentone di Luis Fonsi e Daddy Yankee Despacito, video YouTube più visto di sempre, è il re della classifica dei video musicali più popolari su YouTube nel 2017. Al secondo posto Occidentali's Karma di Francesco Gabbani, che vanta il record di essere il video italiano più veloce di sempre a raggiungere 100 milioni di visualizzazioni.

Ecco la top 10 dei video musicali più popolari su YouTube: ben 7 sono italiani.

1. Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee

2. Francesco Gabbani - Occidentali's Karma

3. Fabio Rovazzi (feat. Gianni Morandi) - Volare (Official Video)

4. Enrique Iglesias - Subeme la radio (Official Video) ft. Descemer Bueno, Zion & Lennox

5. Ed Sheeran - Shape of You [Official Video]

6. Baby K - Voglio ballare con te ft. Andrès Dvicio

7. Takagi & Ketra - L’esercito del selfie ft. Lorenzo Fragola, Arisa

8. J-AX & Fedez - Senza Pagare VS T-Pain

9. Thegiornalisti - Riccione

10. Ghali - Happy Days (Prod. Charlie Charles).



Come ogni fine anno con #YouTubeRewind si potranno ripercorrere gli ultimi 12 mesi su YouTube con una vera e propria colonna sonora composta dai video musicali più popolari del 2017, in base al tempo di visualizzazione, alle condivisione e ai commenti che ciascuno di essi ha avuto.