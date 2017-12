Un 21enne russo si è fatto una serie di iniezioni per gonfiare i muscoli in stile Braccio di Ferro. Ma assomigliare al personaggio dei fumetti rischia di costargli la salute. Il giovane, Kirill Tereshin, ex soldato, da tempo si fa iniezioni con un composto prodotto da lui stesso, senza tenere conto però delle conseguenze devastanti delle sue scelte. Secondo i medici, se continuerà con le iniezioni fai-da-te rischierà l'amputazione delle braccia. Le foto di Kirill hanno fatto il giro del web.