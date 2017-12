Subito danneggiato l'albero di Natale fra viale Vittoria e via Gulli

L'albero di Natale dell'Oltretorrente è stato acceso ieri sera. Questa mattina qualcuno lo aveva già danneggiato. L'albero si trova all'incrocio fra viale Vittoria e via Gulli ed è stato portato dal gruppo Oltretutto Oltretorrente, che organizza "biciclettate" e altre iniziative per permettere ai cittadini di "riprendersi" il quartiere. Un albero decorato anche da uno di quei pusher che i cittadini contrastano: si è avvicinato ieri mattina e ha aiutato a decorare l'albero (L'articolo con tutti i dettagli è sulla Gazzetta di Parma in edicola).

Dopo la festa per l'accensione, stamattina l'amara sorpresa. Sotto l'albero ci sono alcuni cartelli, in italiano e in inglese, che spiegano come l'iniziativa nasca dalla lotta contro "droga e degrado". Qualcuno ha rotto il cartello in inglese e ha cancellato la parola "drugs", droghe.