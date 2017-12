Blitz nel campo nomadi di Reggio Emilia: sequestrate armi, droga e banconote false

Oltre 1 chilo e 200 grammi tra hashish e cocaina, circa 2mila euro in banconote da 50 euro false e un fucile senza matricola sono stati sequestrati dai carabinieri nel campo nomadi di via Antonio da Genova, a Reggio Emilia, dopo un'indagine avviata dai carabinieri di Gattatico. I militari di Gattatico, di Guastalla e del Comando provinciale di Reggio, con il supporto di unità cinofile del Nucleo carabinieri di Bologna, hanno effettuato una serie di perquisizioni domiciliari disposte dal pm Giulia Stignani.

Un blitz quello condotto da una trentina di carabinieri all’alba del giorno dell'Immacolata, conclusosi anche con l’arresto di due persone e la denuncia di altre due. Con l’accusa di detenzione illegale di armi i carabinieri hanno arrestato un 27enne originario di Bondeno (Ferrara) e con quella di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 43enne nuorese, entrambi residenti in via Antonio da Genova. Al 27enne è stato sequestrato un fucile moschetto senza matricola e al 43enne 1 chilo e 230 grammi di hashish, 6 grammi di cocaina e un bilancino di precisione. Nei guai sono finite anche altre due persone residenti nello stesso campo: un 19enne reggiano denunciato per il possesso di 37 banconote da 50 euro falsificate (complessivi 1.850euro falsi) e un 48enne originario di Rovigo, per detenzione ai fini di spaccio di 26 grammi di hashish. Sequestrati anche 5mila euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio.