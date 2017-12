"In Contemporanea - Fiera diffusa": un weekend all'insegna dell'arte a Reggio Emilia

“In Contemporanea – Fiera diffusa”: un weekend d’arte a Reggio Emilia. Sabato 16 e domenica 17 dicembre, dalle 10 alle 20, Reggio Emilia diventa una fiera d’arte contemporanea a cielo aperto. Cinque gallerie d’arte (Galleria de’ Bonis, Bonioni Arte, Galleria 8,75 Artecontemporanea, 1.1_ZENONEcontemporanea, Vicolo Folletto Art Factories) apriranno i loro spazi espositivi con orario continuato proponendosi come gli stand di una fiera d’arte diffusa nel centro storico della città.



Gli orari estesi concomitanti, l’apertura domenicale e la vicinanza fra le gallerie invitano il pubblico a una piacevole passeggiata con la quale approfondire, di mostra in mostra, gli argomenti suggeriti durante il ciclo di incontri “Art Around – In Contemporanea a Palazzo Magnani”, realizzati nei mesi di novembre e dicembre in collaborazione con la Fondazione Palazzo Magnani, durante i quali i galleristi hanno raccontato il proprio lavoro e il proprio mondo.



Il programma della manifestazione prevede, inoltre cinque appuntamenti ad ingresso gratuito, tra arte e convivialità:

- Sabato 16 dicembre, ore 12.00, 1.1_ZENONEcontemporanea (Via San Zenone, 11), “Aper-Arte”.

- Sabato 16 dicembre, ore 16.00, Galleria de’ Bonis (Viale dei Mille, 44), “In galleria per un the”.

- Sabato 16 dicembre, ore 18.00, Bonioni Arte (Corso Garibaldi, 43), “Cocktail in galleria”.

- Domenica 17 dicembre, ore 11.00, Galleria 8,75 Artecontemporanea (Corso Garibaldi, 4), “Dolci di Natale”.

- Domenica 17 dicembre, ore 18.00, Vicolo Folletto Art Factories (Vicolo del Folletto, 1), “Aperitivo di chiusura”.