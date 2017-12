Colorno, tra fango e conta dei danni. Visita di Bonaccini all'alba: "Chiederò stato d'emergenza"

A Colorno è il giorno della conta dei danni e della pulizia. Una delle principali criticità è ad Alma: la scuola internazionale di cucina è stata pesantemente colpita. Allagati gli scantinati che ospitano anche la cantina didattica e al primo piano problemi legati agli impianti e ai laboratori. Anche l'aula magna è stata danneggiata.

La seconda situazione di crisi è su via Roma, di fronte all'ex manicomio, dove ci sono una quarantina di garage sommersi e si cerca a fatica di togliere il fango. Diverse auto erano rimaste nelle rimesse, che ospitavano in alcuni casi anche elettrodomestici. Stamattina alle 6.30 il sopralluogo del governatore dell'Emilia Romagna Bonaccini e dell'assessora alla protezione civile Paola Gazzolo, poi partiti per Lentigione. La Regione - ha detto Bonaccini- chiederà la dichiarazione di stato di emergenza: ne è già stato informato il premier Gentiloni affinchè la questione sia messa all'ordine del giorno del primo Consiglio dei Ministri.

Intanto il livello del torrente Parma è calato in maniera significativa. Resta l'interruzione su strada provinciale di Golese per chi arriva da Torrile. Chiusa anche la piazza. Grossi danni ai negozi in via Mazzini e alle attività della piazza. Per la difficoltà a ristabilire i collegamenti di elettricità, anche le banche sono ferme.