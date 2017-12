Corteo di solidarietà ai lavoratori della Froneri questa mattina in città. I sindacati hanno proclamato lo sciopero generale dell'industria alimentare di Parma a sostegno della lotta dei lavoratori dell'ex Nestlè. Secondo gli organizzatori - Flai Cgil e Uila Uil - sono quasi duemila le persone in sfilata dalla sede dello stabilimento a piazzale della Pace. Il corteo ha fatto tappa in via D'Azeglio davanti a Carpe Diem, per abbracciare non solo idealmente Said e il suo collaboratore Abdul, pestati da nove persone.