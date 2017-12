Il Comune di Brescello ha deciso di riattivare l'ordinanza di evacuazione totale di Lentigione. Il provvedimento è in vigore per la giornata di oggi e dovuto a una nuova allerta per criticità idraulica emessa dall’Agenzia per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna. In particolare, "le precipitazioni previste a partire dalle prime ore di venerdì 15 dicembre sul crinale centro-occidentale determineranno ulteriori incrementi dei livelli idrometrici sui corsi d’acqua già interessati dall’esaurimento dell’ultimo evento di piena". Un riacutizzarsi, dunque, delle condizioni di emergenza relative al torrente Enza, considerato anche che i lavori di ripristino dell’argine destro del torrente, posto a protezione dell’abitato, non sono ancora conclusi.

La potenziale situazione di pericolo nell’ipotesi di ulteriori precipitazioni, sia a monte che a valle e la necessità di garantire l’incolumità delle persone hanno fatto sì che sia stato fatto divieto a chiunque, volontari compresi, di accedere alle vie:

- SP62R - STRADA DELLA CISA, DALL’INTERSEZIONE CON VIA BERNIERI ALL’INTERSEZIONE CON VIA IMPERIALE SUPERIORE

- MOLINO CASELLE, DA VIA VIAZZA A VIA DEL PORTO, NUMERI DISPARI

- VIAZZA

- DEL PORTO

- BERNIERI

- ENZANO

- CHITTOLINI

- PECE

- SAN FRANCESCO

- VACCARI

- PARINI

- BACCHI MELLINI ABELE

- DON MINZONI

- SALVEMINI

- MARX

- IMPERIALE INFERIORE

- IMPERIALE SUPERIORE

- PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA’

- STRADONE LENTIGIONE

- CHIESA

- PIAZZALE MEUCCI

- VIGNOLI

- ENZA MORTA

- GALILEI

- GALVANI