Sempre pronti a partire. Sempre pronti ad andare in soccorso di chi ha bisogno. Stavolta accade a poche decine di chilometri da casa, dove - parole loro - ciò che si ha davanti agli occhi è "una vera devastazione". Pale in mano, solidarietà nel cuore, i volontari parmigiani del coordinamento Anpas sono a Lentigione. Si sono divisi tra le case degli sfollati, a combattere contro il fango e contro lo sconforto di chi in pochi minuti è stato costretto ad abbandonare ciò che aveva.