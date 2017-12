Colorno, i richiedenti asilo al lavoro a fianco dei volontari

La piccola (o no?) storia legata all'alluvione che Forum Solidarietà ha voluto far uscire dal silenzio. Racconta, ancora una volta, "che la solidarietà non ha colori, non ha nazioni. E' un gesto spontaneo che sgorga dal cuore. A Colorno c'è un'associazione che si chiama Scarabocchi di pace. Disegna quella pace accogliendo ragazzi che scappano da luoghi dove non possono più vivere. Sono proprio loro che, in questi giorni difficilissimi di freddo e fango, non si sono tirati indietro. Da martedì sono a fianco del Coordinamento Parma Protezione Civile, del Comune di Colorno, dell'Alma, per provare a porre rimedio ai danni dell'alluvione. Un grazie grandissimo a tutti loro per l'impegno, la fatica, la voglia di condividere il bene della terra di cui siamo tutti figli".