Catturato Igor: niente estradizione in Italia. E' arrivato in Spagna in auto?

La consegna di Norbert Feher (Igor "il russo") all’Italia, che aveva spiccato un mandato di cattura europeo nei suoi confronti, sarà molto probabilmente sospesa dall’Audiencia Nacional spagnola «fino al processo o fino all’esecuzione della pena» per gli omicidi commessi in Spagna. Lo scrive l’agenzia Efe - secondo quanto riporta il quotidiano El Pais - che cita fonti del tribunale. Già domenica il serbo comparirà in videoconferenza davanti alla giudice Carmen Lamela, che gli notificherà i crimini per i quali è ricercato in Italia.

I CONTATTI DI "IGOR" IN TRE CITTA' SPAGNOLE: QUALCUNO LO HA CARICATO IN AUTO? Malaga, Valencia e Madrid. Sono le città spagnole dove gli investigatori ritengono che Norbert Feher avesse appoggi e dove il serbo si sarebbe spostato in questi mesi di latitanza. E’ stato possibile accertarlo grazie a indagini fatte attraverso rogatorie chieste in questi mesi dalla Procura di Bologna alle autorità spagnole, con intercettazioni, tabulati, videosorveglianza.

I carabinieri del reparto operativo di Bologna si sono concentrati su possibili contatti, tra i suoi familiari in Serbia, tra conoscenze e frequentazioni italiane, ma anche all’estero. Le piste hanno portato in Francia, Austria e, appunto, Spagna. Le indagini su chi ha aiutato il serbo e su come sia avvenuta la fuga dal territorio dei delitto proseguiranno, a partire dal materiale trovato addosso al ricercato al momento dell’arresto.