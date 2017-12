Tra ruspe e "angeli del fango": a Lentigione si lavora senza sosta

A Lentigione si continua a lavorare per togliere il fango che ha invaso il centro abitato. E lungo l'Enza i tecnici sono impegnati nelle opere di consolidamento degli argini. Ieri dalla chiesa della frazione di Brescello erano state portate via anche alcune statue, in previsione di un'evacuazione totale (non avvenuta, poiché l'allerta per una nuova piena è rientrata).

Don Evandro Gherardi, parroco di Brescello, scrive su Facebook:

Emergenza LENTIGIONE:

per i volontari, oggi ci sono notevoli problemi di traffico per accedere; raggruppatevi nelle auto, lasciatele all'esterno del paese...

Il parroco fa sapere che la messa domenicale si svolgerà alle 9,30 sul sagrato della chiesa.