Trofeo in memoria di Nicolhas: centinaia di atleti al PalaRaschi

Intitolato a un giovanissimo karateka tragicamente scomparso poco meno di un anno fa, il trofeo Nicolhas di karate tradizionale ha riunito a Parma quasi 500 di atleti da tutta l’Emilia-Romagna, pronti a dare il meglio di sé e dimostrare la grinta e la determinazione del ragazzo che ha lottato contro una terribile malattia. Nei giorni scorsi il Palazzetto dello sport B. Raschi di via Pellico ha riempito gli spalti in occasione della manifestazione promossa dal Comitato regionale Fikta (Federazione italiana karate tradizionale e discipline affini) dell’Emilia-Romagna e organizzata in collaborazione con la Shin Ki Tai asd, scuola di arti marziali e palestra di via La Spezia, 90 a Parma.

La gara ha preso il via intorno alle 9,30 dopo il saluto introduttivo del presidente di Shin Ki Tai asd Luca Mossini e del maestro Dario Ukmar, papà di Nicolhas, che hanno ricordato il grande valore umano dell’evento. I partecipanti, soprattutto bambini e ragazzi da cintura bianca a marrone al mattino e cinture nere e adulti al pomeriggio, si sono cimentati in prove di kata (forma) con eliminatorie a bandierine e finali a punteggio. Le premiazioni con le medaglie fino al quarto classificato si sono susseguite con poche interruzioni al termine di ogni gara, garantendo uno svolgimento rapido del programma di competizioni. Premiate con una coppa anche le prime cinque società della regione, su un totale di oltre 20 partecipanti, che hanno ottenuto il maggior punteggio in base alle vittorie conseguite.

Alla buona riuscita dell’evento, patrocinato dal Comune di Parma, hanno contribuito – oltre agli organizzatori - i maestri e arbitri federali, i presidenti di giuria e i collaboratori. “Siamo contenti del risultato – ha dichiarato Luca Mossini di Shin Ki Tai asd -, la manifestazione ha come finalità quella di onorare un karateka di soli 14 anni, drammaticamente scomparso ormai un anno fa, che ricordiamo tutti con grande commozione”.