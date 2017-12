Incidente attorno alle 21,30 in viale Partigiani d'Italia, vicino al Petitot. Per cause in via di accertamento, due auto si sono scontrate e una è ribaltata. Sono intervenuti il personale del 118, i vigili del fuoco e la polizia municipale.



Disagi al traffico nella zona del Petitot durante i soccorsi e i rilievi.



