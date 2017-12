I crociati non riescono a trovare il gol: Parma-Cesena 0-0

Parma-Cesena finisce a reti inviolate: 0-0. I crociati hanno avuto diverse occasioni ma il gol è stato soltanto sfiorato. A fine ripresa l'arbitro assegna 5 minuti di recupero (fra le proteste della squadra ospite) ma niente da fare: al Tardini la partita finisce 0-0.

Video

Il commento di Paolo Grossi: "Ha pesato l'assenza di un vero centravanti"

I risultati di tutte le partite della serie B



La classifica della serie B

Secondo tempo

50' E' finita: Parma-Cesena 0-0

45' L'arbitro assegna 5 minuti di recupero. I giocatori del Cesena protestano

43' Cartellino giallo per Scozzarella

42' Baraye prova a tirare ma la palla è deviata

37' Gagliolo fa un tiro dalla lunga distanza: il pallone esce, non di molto

28' Parte un'azione di Insigne ma il Cesena ruba palla

25' Di Gaudio trattenuto, calcio di punizione a favore dei crociati

17' Tensione nell'area del Cesena. Cross di Lucarelli ma Fulignati "vola" fuori dalla porta e manda il pallone lontano

15' Giallo per Donkor per proteste

12' Baraye tira in diagonale e sfiora il gol

8' Il Cesena si fa pericoloso davanti alla porta di Frattali, che manda in angolo

3' Di Gaudio tira ma Fulignati ferma il pallone

1' Secondo tempo: il Parma deve cercare di sbloccare la partita

Primo tempo

43' Tiro di Mazzocchi ma la palla finisce fuori

40' Di Gaudio a terra, Fazzi ammonito

34' Cartellino giallo per Scognamiglio per una manata su Gagliolo

32' Baraye finisce a terra dopo un intervento di Esposito. Proteste dagli spalti

25' Corner in favore del Parma, ma alla fine viene fischiato un fallo a favore del Cesena

23' Il Parma sfiora il vantaggio: slalom di Di Gaudio, che serve Scavone. Intervento di Kone: Scavone non riesce a mandare la palla in rete per

18' Tiro di Insigne con il sinistro ma Fulignati para

12' Jallow trattiene Scozzarella, che cade. Scintille in campo fra i due: l'arbitro minaccia provvedimenti

9' Calcio d'angolo, i crociati ci provano ma nulla di fatto

7' Il Parma domina nei primi minuti

4' Di Gaudio serve Insigne ma il portiere del Cesena Fulignati esce e anticipa l'attaccante crociato

1' Calcio di inizio per i crociati



Tutte le notizie sul Parma Calcio