Cremazione di cani e gatti: inaugurato il servizio a Pilastrello

E' stato inaugurato il Ponte dell’Arcobaleno, il primo servizio di cremazione degli animali d’affezione della provincia di Parma.

La struttura, promossa e realizzata da Fondazione Assistenza Pubblica Parma, sorge in località Pilastrello e propone una reperibilità 24 ore su 24, sette giorni su sette, 365 giorni l’anno (tel. 0521643033, fax 0521643414, email: info@ponte-arcobaleno.it, sito: www.ponte-arcobaleno.it). Fornisce un servizio completo, con la possibilità di concordare preventivamente la modalità di cremazione più vicina alle proprie esigenze, di usufruire del servizio di ritiro dell’animale a domicilio, dell’uso delle sale del commiato predisposte per l’ultimo saluto e del ritiro delle ceneri e della loro eventuale dispersione.

All'inaugurazione hanno partecipato il sindaco Federico Pizzarotti e Nicoletta Paci, assessore all'Associazionismo e volontariato, con una delega al Benessere animale.

Lo dice un comunicato, che prosegue:

Costruito nel rispetto di tutta la normativa vigente sugli impianti di cremazione delle spoglie degli animali di affezione, con un particolare investimento economico per ottenere una struttura a impatto ambientale zero (i monitoraggi e i campionamenti di collaudo sono già stati eseguiti e, periodicamente, saranno effettuati i controlli previsti dalla legge), il Ponte dell’Arcobaleno nasce per accompagnare nel suo ultimo viaggio chi ci è stato fedele per tutta la vita. Un modo per dirgli addio, onorandone la memoria.

Come nel caso dell’Assistenza Pubblica Onoranze Funebri, di cui la Fondazione è socia unica, anche gli introiti del Ponte dell’Arcobaleno saranno interamente reinvestiti a sostegno dell’Assistenza Pubblica Parma Onlus, che opera tutti i giorni a favore della cittadinanza.

Il Ponte dell’Arcobaleno sorge in via Koch, 46/A, in località Pilastrello (Parma).

Per informazioni: tel. 0521643033, fax 0521643414, email: info@ponte-arcobaleno.it, sito: www.ponte-arcobaleno.it.



PERCHE' "IL PONTE DELL’ARCOBALENO"

Il Ponte dell’Arcobaleno è un servizio di cremazione degli animali d’affezione ed è stato costituito nel luglio 2016, su iniziativa di Fondazione Assistenza Pubblica Parma.

Il suo nome si richiama alla leggenda del Ponte dell’Arcobaleno. Quando muore una bestiola che è stata particolarmente cara a qualcuno, essa va all’inizio del Ponte dell’Arcobaleno. Ci sono prati e colline per tutti i nostri amici, così che possano correre e giocare insieme. C’è tanto cibo, acqua e sole, ed essi sono al caldo e stanno bene; quelli che erano vecchi e malati sono ora forti e vigorosi; quelli che erano feriti e storpi sono di nuovo integri, come quando erano sulla Terra. Sono felici e contenti, tranne che per una piccola cosa: ognuno di loro sente la mancanza di qualcuno molto amato, qualcuno che ha dovuto lasciare indietro… Corrono e giocano insieme, ma un bel giorno uno di essi improvvisamente si ferma e guarda lontano, verso l’orizzonte. I suoi occhi lucidi sono attenti, trema per l’impazienza: tutto a un tratto si stacca dal gruppo e comincia a correre, volando sul verde prato, sempre più veloce. Ha riconosciuto il suo “umano”, e quando finalmente saranno insieme, si stringeranno in un abbraccio pieno di gioia, per non lasciarsi più. Una pioggia di baci felici bagnerà il viso dell’umano; le sue mani accarezzeranno di nuovo l’amata testolina e fisseranno ancora una volta i suoi fiduciosi occhietti, per tanto tempo lontano dalla sua vita ma mai assente dal cuore. Allora, attraverseranno insieme il Ponte dell’Arcobaleno…

La perdita di un animale domestico è sempre un momento di grande tristezza e difficoltà. In quell’occasione diventa emotivamente problematico, occuparsi del distacco dal nostro amico fedele che ci ha tenuto compagnia per tanti anni.

Il Ponte dell’Arcobaleno offre il suo aiuto in questo momento difficile, fornendo un servizio completo, con disponibilità, sensibilità e professionalità, nel rispetto dei sentimenti delle persone e della dignità dell’animale. Accompagna chiunque stia vivendo questo momento luttuoso ad affrontare l’addio al loro amico d’affezione nei seguenti modi:

reperibilità massima: 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per 365 giorni all’anno;

disbrigo pratiche burocratiche;

svolgimento del servizio secondo le modalità concordate;

eventuale ritiro a domicilio dell’animale;

prenotazione di una delle due sale del commiato per l’ultimo saluto;

cremazione singola o collettiva;

possibilità di assistere alla cremazione da video;

possibilità di ritiro ceneri o di dispersione.