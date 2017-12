Magazziniere rubava cosmetici in ditta: arrestato 28enne

A bordo dell’auto, dentro uno zaino, aveva profumi e creme e, alla domanda dei carabinieri di Sorbolo da dove provenisse la merce, non aveva saputo dare risposte esaurienti. A casa sua inoltre i militari hanno trovato moltissimi cosmetici che l’uomo, un 28enne napoletano, aveva sottratto a Mezzani nella ditta in cui lavorava come magazziniere. Il 28enne è stato arrestato, processato e condannato a un anno e sei mesi (pena sospesa).