Sfida fra seconda e terza: Bari-Parma finisce 0-0

Si gioca Bari-Parma: segui gli aggiornamenti in diretta sul nostro sito

49' Fischio finale: la sfida termina 0-0. Bella partita, ma senza il sale del gol

48' Tiro di Tello alto di poco

47' Tiro di Siligardi deviato, angolo per il Parma

46' Angolo Bari

45' Saranno 4 i minuti di recupero

44' Barillà entra, esce Scavone

41' Entra Siligardi al posto di Baraye

38' Ammonito Scozzarella

35' Ritmo elevato, affiora la stanchezza. Partita impeccabile di Lucarelli

34' Esce Di Cesare entra Sierralta

29' Diagonale velenoso di Floro Flores, Frattali è attento

27' Angolo per il Bari, che adesso attacca con più convinzione

26' Tiro da fuori di Improta, deviato: para Frattali

22' Altra palla gol Parma: Insigne a Di Gaudio in area, esterno felpato che attraversa lo specchio della porta ma nessuno mette dentro

19' Magia di Insigne, Cassani lo stende: ammonito il barese

17' Nel Bari entrano Brienza e Floro Flores

15' Occasione per il Parma in contropiede: volata di Insigne, assist per Baraye che non riesce a superare Micai

13' L'azione insistita dei Crociati si chiude con un tiro a lato di Scavone

12' Fallo di Improta su Dezi: punizione per il Parma dal limite

11' Difese impeccabili, portieri inoperosi

7' Fallaccio di Sabelli su Gagliolo, punizione per i Crociati

5' Angolo per il Bari

1' Iniziata la ripresa, Crociati più intraprendenti



Primo tempo

47' Il primo tempo finisce senza gol: 0-0



45' L'arbitro concede due minuti di recupero



40' Dezi finisce a terra, parapiglia fra i giocatori a centrocampo. Fischi dagli spalti. Ammonito Tonucci



39' Occasione per il bomber del Bari Galano



38' Fuga di Insigne, la palla arriva a Marrone e va all'indietro: il Bari ha sfiorato l'autogol



37' Gioco più "spezzettato" nell'ultima fase del primo tempo

32' Galano messo giù: cartellino giallo per Scavone

27' Di Cesare ancora dolorante: esce per "un attimo" dal campo e subito rientra

24' Azione di Baraye. Primo calcio di punizione della partita per il Parma

18' Scozzarella tira dritto in porta ma il portiere del Bari è pronto

15' Niente gol nel primo quarto d'ora ma non sono mancate le emozioni

11' Esce momentaneamente Di Cesare ma rientra poco dopo

9' Calcio di punizione guadagnato da Improta: Iocolano tira direttamente in porta ma Frattali ci arriva. Il Bari è comunque "pericoloso"

5' Palla gol per il Bar su tiro di Improta

2' Prima palla gol per il Parma con un'azione di Di Gaudio

1' E' iniziata: Bari in maglia nera, Parma in maglia bianca. Fa freddo a Bari: al "San Nicola" ci sono 4 gradi

