Piazza Garibaldi, tolti i new jersey: com'era e com'è Foto

In piazza Garibaldi sono finalmente state tolte le brutte barriere jersey bianche e rosse che da tempo campeggiavano dietro al monumento all’Eroe dei due mondi. Servivano ad evitare che le persone camminassero sopra a delle grate metalliche deformate e arrugginite che coprivano i tombini sopra al piano sotterraneo che un tempo ospitava i bagni pubblici Cobianchi. Le barriere di plastica, parzialmente riempite d’acqua per renderle immobili (o quasi), venivano impropriamente utilizzate come posti a sedere a tutte le ore e, di notte, venivano anche spostate per creare improvvisati «salotti» in cui si intrattenevano più persone.

A giugno la Gazzetta aveva sollevato il problema di questa bruttura nella piazza più importante della città, ma l’eliminazione delle barriere si deve al fatto che la piazza viene «messa in sicurezza» per il concerto pubblico in programma nella notte di Capodanno. Ma la copertura dei tombini con del catrame è un bel vedere per piazza Garibaldi?