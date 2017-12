Racconta il tuo Natale con le foto e partecipa al concorso "Il mio Natale". Un concorso dedicato ai lettori che usano l'app Gazzareporter. Basta scaricare l'app e inviare le proprie foto e una didascalia.

Il premio, come sempre, è un abbonamento di un mese a Gweb+, per leggere gratuitamente gli articoli a pagamento sul sito della Gazzetta di Parma.

E' attivo anche il concorso «La cronaca dei lettori».

Per i premi relativi a "Il mio Natale" e "La cronaca dei lettori" saranno prese in considerazione solo foto inviate al nostro sito attraverso Gazzareporter, app gratuita disponibile su App Store e Google Play.

Scarica l'app Gazzareporter per inviarci foto e video! (disponibile su App Store e Google Play): clicca qui