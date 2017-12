Degrado e rifiuti abbandonati: è la volta di strada Principale di Beneceto, dietro l’impianto sportivo «Pezzani» e la chiesa di Vicopò, e via Vienna. Ancora una volta sono i bidoni del verde e le campane per la raccolta del vetro ad essere presi di mira, in prevalenza, da cittadini che accantonano proprio di fianco ad essi rifiuti di ogni genere, anche ingombranti, in barba alla regole della raccolta differenziata e, più in generale, alle regole del buon senso.