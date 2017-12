Una capretta salvata dall’alluvione trova casa a Reggiolo

Da ieri Reggiolo ospita una capretta salvata dall’alluvione di Lentigione. Un gruppo di volontari di Brescello, coordinati dal Corpo Unico di polizia municipale Bassa Reggiana, hanno portato la capretta a Reggiolo, al parco Sartoretti, dove ha trovato compagnia. All’interno del parco, infatti, sono già presenti altre caprette e animali e ogni giorno i volontari Auser se ne prendono cura. Quando è stata trovata, la capretta vagava smarrita nei campi ricoperti di fango, una situazione pericolosa per la sopravvivenza dell’animale alla ricerca di un riparo. Per strapparla a una triste sorte la polizia municipale si è attivata per portarla in salvo individuando nel parco di Reggiolo il luogo adatto per mettere al sicuro l’animale, affidandolo anche alle cure dei volontari.