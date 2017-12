Dalla tangenziale al parcheggio scambiatore ovest: aperto nuovo svincolo

Tangenziale: è stato inaugurato un nuovo accesso al parcheggio scambiatore Ovest.

I lavori, per un importo di 230mila euro, sono stati realizzati, sotto la direzione di Giorgio Aiello, dall’impresa Morganti & C. di Milano, e realizzati su progetto elaborato da Lidl Italia. Lo svincolo si trova infatti vicino al punto vendita. Responsabile del procedimento è stato nominato Nicola Ferioli. All'inaugurazione hanno partecipato l'assessore alle Politiche di sostenibilità ambientale Tiziana Benassi e il direttore regionale di Lidl Federico Balocco.

Dice una nota del Comune:

Dopo la costruzione del sottopasso, nel 2008, era di fatto inibito accesso diretto allo scambiatore Ovest dalla via Emilia.

Lo scambiatore oggi è dotato di parcometro per l’acquisto di biglietto giornaliero ridotto a 2 € per l’utilizzo del mezzo pubblico in tutta l’area urbana, di fermata bus per la linea urbana ed extraurbana 23, di Area Camper recentemente ammodernata e compartimentata, di nuova Ecostation per il conferimento dei rifiuti differenziati.

Con l’intento di offrire una miglior fruibilità alla clientela del punto di vendita Lidl e, gli evidenti interessi pubblici connessi ad ingresso diretto al parcheggio e delle sue funzioni, è stato elaborato un progetto a norma di legge per la costruzione del nuovo innesto, realizzato con risorse totalmente a carico del soggetto privato. Il nuovo innesto, inaugurato oggi, prevede anche la continuità della pista ciclabile in tangenziale fino al parcheggio scambiatore, la posa della nuova segnaletica di preavviso e la sistemazione di alcune barriere antirumore divelte in tangenziale.