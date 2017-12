Oki, festa per il nuovo record dei 50 ostacoli al Pala Lottici. Ecco chi c'era Foto

Ecco chi c'era il giorno in cui Desola Oki ha messo a segno il nuovo record italiano sui 50 ostacoli al Pala Lottici.



La fortuna di vederla diventare grande. La certezza che questo 7’’17 – nuovo record italiano assoluto sui 50 ostacoli, e miglior prestazione italiana Juniores – è solo un altro passaggio che il tempo ha fatto sul suo talento. Perché Desola Oki (Fiamme Oro) ha appena diciotto anni, e ieri al Pala Lottici durante il «Merry Sprintmas», meeting organizzato dal Cus Parma Lanzi Trasporti dedicato alle discipline veloci e agli ostacoli, ha migliorato il precedente record italiano di 7’’35, siglato da Alessandra Becatti nel 1987.

Nella stessa gara anche la sua compagna di squadra alle Fiamme Oro Ayomide Folurunso ha messo a segno un nuovo record, un 7’’33 che vale come miglior prestazione italiana nella categoria Promesse, ovviamente sempre sulla distanza dei 50 ostacoli.

A completare il podio un’altra cussina, Elisa Maria Di Lazzaro che con 7’’52 mette a segno una buona prestazione in vista degli indoor di inizio febbraio.

«Correre con Ayomide ed Elisa è sempre bello – racconta la cussina in forza al gruppo sportivo delle Fiamme Oro di Padova – e farlo poi al Pala Lottici è ancora più naturale, mi sentivo tanto a mio agio. Sono felice del tempo e del valore che ha. Sono distanze spurie queste, ma hanno comunque importanza perché mi fanno sentire come sto in questo momento della stagione, dove ovviamente ci si allena tanto per preparare sia le gare indoor che la stagione all’aperto».

«Con le mie compagne – racconta la ragazza allenata da Maurizio Pratizzoli – siamo in una competizione sana che ci aiuta a crescere. Credo che il 2018 sarà un anno importante, ci sono tante gare da fare, e tante discipline da provare. Mi sento un’ostacolista ma amo anche la velocità. Quindi ad esempio penso anche ai 200 metri piani, così come ai 400 ostacoli. Per noi poi, avere il Pala Lottici è un vantaggio pazzesco. Quando fuori fa freddo, e non si riuscirebbe a fare allenamenti di qualità, una pista indoor di questo livello significa allenarsi 12 mesi all’anno al massimo».

Tra le tante gare in programma ieri, nei 50 h juniores Mattia Montini (Atl. Lecco) ha ottenuto 6’’76, miglior prestazione italiana di categoria, stesso risultato ottenuto anche da Luca Malanca (50 h Allievi, 7’’09, Cremona Sportiva Atl. Arvedi) e Andrei Alexandru Zlatan (50 Juniores, 5’’89, Fratellanza 1874 Modena).