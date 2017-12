Camion finisce a ruote all'aria: conducente illeso, "lago" di gasolio Foto

Incidente stradale intorno alle 6.30 su via Emilio Lepido, all'uscita della tangenziale Nord. Un camion telonato carico di cassette di frutta e verdura si è ribaltato ed è finito a ruote all'aria. Le foto mostrano bene come sia ridotta la cabina di guida, da cui il conducente è uscito miracolosamente illeso. Sul posto, oltre al 118 e alla polizia municipale, anche i vigili del fuoco di Parma, che hanno lavorato per un'ora e mezza per mettere in sicurezza la strada: un "lago" di gasolio è infatti uscito dal serbatoio, causando potenziali pericoli agli altri automobilisti. La bretellina è stata chiusa temporaneamente per permettere soccorsi e messa in sicurezza.