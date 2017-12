Scacco di Natale alla banda del rame: fuggono abbandonando il camion carico Foto

La sera di Natale, grazie all’intensificazione dell’attività di controllo del territorio, i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Reggio Emilia hanno mandato a monte i piani della “banda del rame” che aveva portato a termine un maxi furto del valore di varie decine di migliaia di euro ai danni di un’azienda di Sant’Ilario d’Enza.

I malviventi, infatti, intercettati dai carabinieri, dopo un concitato inseguimento hanno optato per abbandonare il mezzo su cui viaggiavano, carico di 4 tonnellate di rame in parte perso per strada durante l’inseguimento, dandosi alla fuga a piedi.

E’ successo intorno alle 21 del giorno di Natale, quando una pattuglia ha notato un furgone cassonato Iveco 35 carico di rame. Il conducente ha accelerato provando a fuggire e da lì è partito un inseguimento che si è concluso a Caprara di Campegine dove i malviventi - constatata l’impossibilità di “seminare” la “gazzella” - sono scesi dai mezzi proseguendo la fuga a piedi, riuscendo a dileguarsi.

Durante la fuga parte del carico è stato perso lungo la provinciale. Nel mezzo, poi risultato essere rubato nel mantovano, i carabinieri hanno rinvenuto un ingente quantitativo di rame, circa 4 tonnellate, rubato in un’azienda di Sant’Ilario d’Enza. Le ricerche scattate in zona e proseguite sino alla prime luci del giorno non hanno permesso di rintracciare i fuggitivi. Le indagini ora proseguono per identificare i componenti della banda. In questo caso i carabinieri reggiani confidano anche nell’esito delle indagini scientifiche: sull’autocarro e sulla refurtiva i carabinieri hanno proceduto ai rilievi finalizzati all’esaltazione delle impronte digitali che verranno inviate ai Ris di Parma per le indagini di comparazione con i soggetti pregiudicati censiti in Banca Dati.