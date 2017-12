Polvere bianca e la scritta "antrace" in una busta in municipio a Fidenza

Sembrava una normale busta in arrivo dal Comune di Parma, quella aperta oggi in municipio a Fidenza attorno alle 13. Una busta chiusa con loghi e timbro indirizzata al sindaco Andrea Massari. Ma quando il personale del protocollo l'ha aperta è uscita una polvere bianca e su un foglio leggeva "antrace". Subito sono stati chiamati i carabinieri di Fidenza ed è stata fatta la denuncia. Tre dipendenti del Comune di Fidenza sono stati visitati, in isolamento, all'ospedale di Vaio, per escludere ogni pericolo.

"Al vigliacco delinquente che si è lanciato con questa che speriamo sia solo una bravata vorrei augurare di essere pizzicato dagli inquirenti e vederlo davanti ad un giudice, per pagare a caro prezzo la sua stupidità", commenta il sindaco di Fidenza Andrea Massari, che aggiunge: non si tratta della prima lettera anonima che riceve". “Capisco che possa dare fastidio quello che facciamo - dice il sindaco -. Non è la prima minaccia che ricevo ma stavolta il vigliacco di turno ha passato il segno. Amministrazione al fianco dei dipendenti e delle loro famiglie. Speriamo tutti che sia solo una bravata ma è giusto fugare ogni paura".