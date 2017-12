La protesta è arrivata da diversi lettori: in via Umile qualcuno ha accatastato mobili, sedie ed elettrodomestici in strada, vicino ai cassonetti. "Volevo segnalare questa situazione di degrado pubblico che da diversi mesi trovano gli abitanti di via Umile a Parma", scrive il lettore Lambelli, che invia queste foto. Un altro residente, al telefono, sottolinea che "è successo diverse volte, ci vuole un camion per portare via tutto".

