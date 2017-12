Passereste la notte di San Silvestro ad asfaltare una strada? Fareste un party di San Silvestro in una piazzola di sosta di un'autostrada? Seguire Orietta Berti al self o andare in infradito in un negozio pieno di spigoli...? Probabilmente no. Sono solo alcuni degli eventi di Capodanno creati su Facebook a mo' di scherzo. Una moda goliardica senza sosta, che ha un "precedente illustre": una "festa" in un autogrill vicino a Rovigo che, visto il numero altissimo di "parteciperò", mise in allarme le forze dell'ordine. Nella notte fra il 31 dicembre 2015 e il 1° gennaio 2016 in effetti un party ci fu... ma senza intasare l'area di servizio (video).