La notte di San Silvestro in piazza: Parma festeggia con Fedez

E' la serata del divertimento per eccellenza. Parma saluta passa la notte di San Silvestro e saluta l'arrivo del 2018 con Fedez. Per tutto il giorno sono continuati i preparati in piazza Garibaldi, sia per i tecnici sia per forze dell'ordine e personale sanitario: di questi tempi è comunque una serata di divertimento "blindato".

Fino alle 20 l'accesso alla piazza è stato chiuso per la bonifica dell'area disposta dalle forze dell'ordine.





La mappa, le informazioni logistiche e i divieti nella nostra Guida al Capodanno



Video

In diretta dalla piazza: la webcam su piazza Garibaldi

(foto di Anna Rita Melegari)

Il quiz di Capodanno: sai tutto su Fedez (e Chiara Ferragni)?CLICCA QUI