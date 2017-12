Un giovane è ricoverato in gravi condizioni al Maggiore dopo essere rimasto ferito davanti all'istituto Toschi. Attorno alle 15 un giovane, pare in compagnia di altri ragazzi, ha riportato serie ferite: c'è sangue sul marciapiede e sulla pista ciclabile, che in quel tratto è stata chiusa con il nastro. Il giovane potrebbe essere salito sul muretto della cancellata esterna della scuola, per poi ferirsi cadendo, ma la dinamica è in via di accertamento da parte della Polizia. Un'ambulanza del 118 ha portato il giovane al Maggiore con ferite gravi.